Erdogan: "Ue proceda su adesione Turchia o stop ai negoziati"

Se Bruxelles non aprirà nuovi capitoli dei negoziati di adesione, la Turchia non cercherà più di far parte dell'Ue". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall'agenzia di stampa Anadolu, parlando ad Ankara ai membri del suo partito Akp. "Se a un mio ministro non viene dato il permesso di volare, se non può andare in Europa, dobbiamo trovare una risposta a questa questione", ha detto Erdogan.