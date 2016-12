Eliseo: se Valls si vuole candidare a primarie si dimetta da premier

"Non ci saranno primarie fra il presidente e il primo ministro". Lo ha dichiarato Stéphane Le Foll, portavoce del governo francese, in risposta alla pioggia di notizie e smentite su un'imminente candidatura di Manuel Valls. "E' inimmaginabile - ha continuato Le Foll - se non nelle menti di chi tende a confondere il proprio risentimento personale con l'interesse generale". Valls si potrebbe anche candidare, ma a quel punto "dovrebbe dimettersi".