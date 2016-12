El Salvador, le donne non si tingono più i capelli per paura delle gang

Nei quartieri popolari dello Stato di El Salvador le donne non si tingono più i capelli per paura di rimanere vittime delle gang criminali. Il timore è quello di essere scambiate per appartenenti a "maras" (bande) rivali: la chioma bionda o rossa, infatti, rappresenta un segno di appartenenza. Per il piccolo paese centroamericano la sicurezza è diventata una priorità: sono 635 gli omicidi registrati a maggio, per una media di 20 al giorno.

La violenza criminale a El Salvador ha raggiunto livelli comparabili con quelli della guerra civile conclusasi nel 1992. Così, quando si è diffusa la storia che le "maras" hanno fissato regole per il look delle loro donne, e che solo quelle fedeli a una delle gang possono tingersi di biondo o di rosso, si sono moltiplicati gli appuntamenti urgenti dal parrucchiere. Il risultato? C'è stato un aumento notevole di donne more per le strade delle zone più pericolose.



Leggenda metropolitana o realtà? - Nessuno sa se si tratta di un rischio vero o di una leggenda urbana. La polizia non conferma, ma non smentisce, e anche le dichiarazioni diffuse da presunti portavoce delle "maras" non sono riuscite a calmare gli animi. Nel dubbio, le donne preferiscono cambiare colore.