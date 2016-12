Egitto, 237 persone a processo per aver manifestato contro al Sisi

Sono 237 le persone che saranno processate in Egitto per aver manifestato il 25 aprile contro il presidente Abdel Fattah al Sisi e contro la decisione del governo di cedere all'Arabia Saudita la sovranità delle isole Tiran e Sanafir. L'accusa è quella di manifestazione senza autorizzazione. In caso di condanna, rischiano fino a tre anni di carcere.