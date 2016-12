Ecuador, terremoto di magnitudo 6.8: ci sarebbero solo alcuni feriti

Una nuova scossa di magnitudo 6.8 è stata registrata in Ecuador. Il terremoto segue una precedente scossa, di magnitudo 6.7, rilevata diverse ore prima nella stessa zona colpita dal sisma del 17 aprile dove morirono 570 persone. Il presidente ecuadoriano, Rafael Correa, ha riferito che "solo qualche persona per ora risulta ferita, ma nulla di grave" e ha parlato di "danni minori alle infrastrutture". Per il momento è escluso l'allarme tsunami.