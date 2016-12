Ebola, Oms: "Superati i 10mila casi" Obama: "Possiamo battere il virus"

12:25 - Superati i 10mila casi di Ebola dall'inizio dell'epidemia in Africa occidentale. Lo rende noto l'Oms nel suo ultimo bollettino, dal quale emerge che i casi accertati sono 10.141, con 4.922 morti. Il presidente Usa, Barack Obama, rilancia la battaglia contro il virus: "I pazienti possono sconfiggere la malattia e anche noi possiamo farlo. Ma dobbiamo restare vigili. Il modo migliore per fermare Ebola è contrastarla alla fonte".

"Non farsi guidare dalla paura" - "L'Ebola non si prende facilmente. Non ci si ammala con il contatto casuale di una persona. L'unico modo è il contatto diretto con i fluidi corporei di qualcuno che ha i sintomi". Lo ha ribadito il presidente Usa nel suo discorso settimanale.



"Dobbiamo farci guidare dalla scienza, dai fatti, e non dalla paura. E venerdì i newyorchesi ci hanno mostrato come: hanno fatto quello che fanno tutti i giorni: preso il bus, la metropolitana, sono andati al lavoro. Quello spirito, quella determinazione di andare avanti è parte di ciò che rende New York una delle grandi città del mondo e questo è lo spirito da cui dobbiamo attingere, come americani, nell'affrontare questa sfida insieme", ha aggiunto Obama ricordando che sette americani sono stati ricoverati per aver contagiato il virus dell'ebola e sono tutti guariti.