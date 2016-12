Ebola, Oms: "Staff incompetente e burocrazia, così il virus si è diffuso"

12:42 - Staff incompetente, burocrazia e mancanza di informazioni affidabili. Sono questi alcuni dei motivi alla base della risposta non adeguata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al virus dell'Ebola in Africa. A rivelarlo è una bozza di un documento interno dell'Oms, nel quale si afferma che "quasi tutti" quelli coinvolti nel rispondere all'emergenza non hanno notato fattori e fatti di quella che è poi divenuta un'esplosione del virus.

L'Oms non commenta il documento, diffuso dall'Associated Press, limitandosi a dire i "dettagli inclusi non saranno discussi fino a quando il documento non sarà completato e i fatti chiariti e provati. Siamo per la trasparenza e la responsabilità e pubblicheremo la revisione quando tutti i fatti saranno controllati".



Leadership Oms in Africa "compromette più che aiutare" - "Quasi tutti non si sono accorti che una tempesta perfetta stava arrivando, pronta ad aprirsi in tutta la sua forza" si legge nel documento, nel quale si ammettono errori ma anche scarsa fiducia nella leadership dell'organizzazione nell'Africa occidentale, accusata di "compromettere più che di aiutare" la risposta all'Ebola.