Disagi British Airways, compagnia rischia risarcimenti per 170 milioni

A Londra i computer in tilt, per colpa di un guasto elettrico e non di un attacco di hacker, ha precisato la British Airways, hanno causato forti disagi alle migliaia di passeggeri in attesa di partire da Londra. E molti hanno criticato la compagnia per la mancanza di informazioni.



La British Airways si è affrettata a scusarsi con i passeggeri assicurando una serie di rimborsi e ha chiesto ai clienti a cui il volo è stato cancellato di non recarsi in aeroporto a meno che non siano stati dirottati su altri aerei.



La compagnia ha fatto sapere che a Gatwick l'attività sta tornando alla normalità e che a Heathrow si sta riprendendo la maggior parte dei servizi, anche se lo stesso aeroporto prevede per domenica ulteriori ritardi e cancellazioni di voli. A Heathrow, l'aeroporto più trafficato in Europa, sono decollati una novantina di aerei e 36 sono stati sospesi, mentre a Gatwick sono decollati 17 voli in mattinata e nessuno è stato annullato.



Proprio a Heathrow, dove British è il vettore dominante, centinaia di persone sono ancora in attesa di partire e il tabellone degli arrivi segnala decine di voli annullati. C'è chi dorme sul pavimento o sui carrelli per i bagagli e molti si lamentano per la mancanza di informazioni degli operatori della compagnia britannica.



Da parte sua, alla British assicurano che si sta lavorando per ripristinare tutti i sistemi informatici. "Stiamo rimborsando o riproteggendo i clienti che hanno subito le cancellazioni", ha assicurato Alex Cruz, il presidente del vettore.



Sciopero Alitalia, 200 voli cancellati - Problemi anche in casa Alitalia con lo sciopero dei piloti e dei controllori di volo, indetto dalle 10 alle 18. Duecento i voli cancellati. La compagnia ha però riprotetto l'80% dei clienti su altri Airbus.