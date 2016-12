26 dicembre 2014 Dieci anni fa il tragico tsunami nell'Oceano Indiano che causò 230mila morti I 14 Paesi coinvolti nel maremoto ricordano le vittime del 26 dicembre 2004 Tweet google 0 Invia ad un amico

08:18 - Migliaia di persone hanno partecipato in Indonesia a una cerimonia in ricordo delle oltre 230mila vittime dello tsunami che il 26 dicembre 2004 devastò 14 Paesi dell'Oceano Indiano. Religiosi musulmani, sopravvissuti e soccorritori hanno pregato in un mega-raduno nella provincia di Aceh, vicina all'epicentro del sisma (magnitudo 9,3) che provocò lo tsunami. Altre cerimonie sono previste anche in Thailandia e Sri Lanka.