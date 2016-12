Dagli Usa al Regno Unito è "clown hysteria": decine le segnalazioni e gli avvistamenti

Negli Usa - A fine agosto a Greenville , nella Carolina del Sud, un bambino ha raccontato alla mamma che due uomini vestiti da clown avevano provato ad attirarlo nel bosco. Dopo quell'episodio c'è stata un'escalation di avvistamenti e segnalazioni. In un parco nell' Ohio , due uomini che facevano jogging hanno sorpreso un pagliaccio che vagava armato di coltello; nel Connecticut è stato imposto il divieto di vestirsi da pagliacci e in Tennessee la polizia ha pubblicato le foto di due clown avvisando: "Cercano di attirare i bambini, sono pericolosi: chiamate il 911". In Alabama , a metà settembre, sono finite in manette più di nove persone travestite da clown che andavano in giro a spaventare la gente. Nel Regno Unito - La "clown hysteria" è arrivata anche in Europa e ha contagiato il Regno Unito, dove si sono verificati già diversi inquietanti episodi. A Newcastle uomini travestiti da pagliacci hanno terrorizzato i ragazzi saltando fuori dai cespugli e rimanendo in agguato all'uscita da scuola. A Sheffield è stato ha avvistato un clown che camminava per strada su una carrozzina elettrica e il video è stato pubblicato su Facebook.

It di Stephen King - Tutti gli episodi, per il modo in cui si sono svolti, ricordano molto le scene dei film horror. E' per questo motivo che molti hanno pensato possa trattarsi di una campagna virale in vista dell'uscita al cinema del remake di "It", pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. A fugare ogni dubbio c'ha pensato lo stesso autore, che è intervenuto su Twitter sostenendo che "è tempo di raffreddare l'isteria perché la maggior parte dei pagliacci è buona". Proprio per dimostrare ciò, è nato il movimento "Clowns lives matter", che scenderà in piazza il 15 ottobre a Tucson, in Arizona.