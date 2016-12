Crisi profughi, Croazia: troppi arrivi Commissione Ue: sanzioni per 19 Paesi

L'Unione europea stanzia due miliardi di euro - L'Unione europea spera di poter fornire oltre un miliardo di euro in aiuti per i rifugiati siriani e un altro miliardo per la Turchia che ospita quasi due milioni di profughi. Lo ha reso noto il Commissario Ue per la Politica di Vicinato Johannes Hahn. Il piano esecutivo punta a allocare più di 300 milioni di euro per aumentare il suo fondo fiduciario per i siriani che fuggono dalla guerra. "Un segnale - spiega Hahn - per stimolare i nostri Stati membri a fare lo stesso".



Commissione Ue: procedure d'infrazione per 19 Paesi - Le 40 procedure d'infrazione lanciate dalla Commissione europea riguardano 19 Stati membri, che non hanno attuato in pieno le regole del sistema comune di asilo europeo e l'Italia non è tra questi. Si tratta in particolare di mancanze legate alle registrazioni e all'applicazione delle direttive sui rimpatri.