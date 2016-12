Coree, accordo tra Pyongyang e Seul

Le delegazioni di alto livello delle due Coree hanno trovato un accordo per allentare le tensioni nella penisola dopo tre giorni di negoziati. "Se non vi saranno situazioni anomale", si legge nell'intesa, Seul fermerà i piani di propaganda anti-Pyongyang, mentre il Nord, oltre a cancellare il "quasi-stato di guerra", ha espresso "rammarico" per le mine al confine che hanno ferito due soldati sudcoreani.