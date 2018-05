Corea Nord: Pechino, Tokyo e Seul insieme per la denuclearizzazione

La Cina, il Giappone e la Corea del Sud hanno concordato durante il loro summit di lavorare insieme per convincere la Corea del Nord a rinunciare al suo arsenale nucleare. Il premier giapponese Shinzo Abe, il suo omologo cinese Li Keqiang e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono incontrati a Tokyo, in un trilaterale "preparatorio" per il primo vertice tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, fissato per giugno.