Corea, i cinesi: "Grande pericolo di guerra, raffreddare tensioni"

In Corea "sicurezza e stabilità sono molto fragili, e il pericolo di scoppio di un nuovo conflitto in ogni momento è grande". Per questo il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, invita nuovamente Usa e Corea del Sud a fermare le manovre militari congiunte e Pyongyang a bloccare i programmi nucleari per raffreddare le tensioni. Per Wang "non possiamo rischiare neanche l'1% delle possibilità di una guerra", che "avrebbe conseguenze inimmaginabili".