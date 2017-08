Corea del Nord: "Minacce di Trump sono un mucchio di sciocchezze"

Non accenna a diminuire la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti. Le forze armate nordcoreane hanno definito la minaccia di Donald Trump "un mucchio di sciocchezze". Per Pyongyang "solo la forza assoluta" può convincere il presidente americano. La Corea del Nord fa quindi sapere che completerà il piano per attaccare le acque vicine a Guam per metà agosto, "poi attenderà l'ordine del comandante in capo".