Corea del Nord, l'annuncio del regime: "Miniaturizzate le testate nucleari"

L'obiettivo sarebbe stato raggiunto dopo anni di ricerche: "Da tempo - fa sapere la Commissione - abbiamo cominciato a diversificare i nostri strumenti di attacco nucleare". Finora il regime di Kim Jong Un, in possesso di ordigni di distruzione di massa, non era mai stato in grado di armare i missili. Senza successo, infatti, era stato il test del Taepodong 2, vettore in grado di raggiungere le coste di Alaska e Hawaii.



Pyongyang, intanto, ha annullato la visita del segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, che avrebbe dovuto visitare domani la zona industriale di Kaesong, al confine con la Corea del Sud. Sarebbe stato il primo leader delle Nazioni Unite a visitare la Corea del Nord in più di vent'anni. "Nessuna spiegazione è stata data per questo cambiamento all'ultimo minuto", ha detto Ban. "Questa decisione è profondamente deplorevole".