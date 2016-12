Corea del Nord, Kim Jong-un: "Abbiamo la bomba a idrogeno"

Kim Jong-un ha aggiunto che la Corea del Nord "deve continuare a sviluppare attivamente la sua industria militare".



Nel 2005 Pyonyang aveva dichiarato di possedere la bomba nucleare, scatenando le polemiche e le condanne della comunità internazionale. Il Paese ha condotto vari test nel 2006, nel 2009 e, l'ultimo, nel 2013.



Nel 2013, in particolare, il governo di Kim Jong-un è stato sanzionato poiché a seguito dei test aveva minacciato America e Corea del Sud.



La bomba a idrogeno è un'arma di distruzione di massa potentissima, in grado di innescare in rapidissima successione processi di fissione-fusione-fissione innescati a partire da una normale bomba atomica a fissione, posta all'interno di un contenitore di materiale fissile insieme ad atomi leggeri.



L'intelligence sudcoreana, Paese ostile al dittatore, è però scettica. "Non abbiamo alcuna informazione sullo sviluppo della bomba all'idrogeno da parte della Corea del Nord", ha detto un funzionario dei servizi segreti. "Non crediamo che la Corea del Nord, che non ha avuto successo nel miniaturizzare le bombe nucleari, abbia la tecnologia per produrre una bomba-H", ha evidenziato.