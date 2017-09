Corea del Nord, Cina: "Retorica pericolosa, le cose si calmino"

"Vogliamo che le cose si calmino. Sta diventando troppo pericoloso e ciò non è nell'interesse di nessuno. Certamente speriamo" che Usa e Corea del Nord "vedano che non c'è altra via oltre ai negoziati per risolvere la questione nucleare nella penisola coreana. L'alternativa è il disastro". Lo ha detto l'ambasciatore cinese alle Nazioni unite, Liu Jieyi.