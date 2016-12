Colombia, riprendono a Cuba i colloqui di pace con le Farc

E' in programma per il fine settimana a Cuba un incontro tra i rappresentanti del governo della Colombia e delle Farc. Sul tavolo ci saranno le nuove proposte relative all'accordo di pace tra l'esecutivo e il gruppo guerrigliero bocciato nel referendum nel Paese del 2 ottobre. I diversi punti ridiscussi dopo la vittoria dei "no" sono "già stati valutati in modo dettagliato", ha precisato il capo dei negoziatori del governo, Humberto De la Calle.