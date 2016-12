Colombia, il governo e le Farc firmano un nuovo accordo di pace

Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 1 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 2 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 3 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 4 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 5 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace 6 di 6 Afp Afp Colombia, Santos e Farc firmano un nuovo accordo di pace leggi dopo slideshow ingrandisci

La firma dell'accordo - Per primo ha firmato il leader guerrigliero Rodrigo Londono, alias "Timochenko", seguito dal Capo di Stato colombiano. Come nel primo accordo, per la firma entrambi hanno utilizzato il cosiddetto "baligrafo", cioè una penna a sfera fatta con un bossolo di fucile, simbolo del passaggio dalla guerra alla pace. Dopo la firma, i circa 800 spettatori presenti nel teatro si sono messi in piedi e hanno accolto il momento con un lungo applauso, gridando "Sì, è stato possibile".



Il nuovo accordo, di 310 pagine, introduce circa 50 modifiche, che vanno dal divieto per i magistrati stranieri di giudicare i crimini delle Farc a un impegno dei ribelli a rinunciare ad alcuni beni. Parte di questi sono derivanti dal traffico della droga e vengono utilizzati per risarcire le vittime della guerriglia.



A Cartagena, meno di due mesi fa, la firma si tenne all'aperto, davanti alla circa 2.500 ospiti speciali, con una cerimonia sontuosa. Poi, però, la vittoria a sorpresa del "no" al referendum ha reso necessaria una revisione dell'accordo. Il 12 novembre è stata raggiunta l'intesa su un nuovo testo che, secondo il presidente Santos, "contiene modifiche sostanziali per rispondere alla grande maggioranza delle richieste" di cambiamento rispetto al primo documento. "Le proposte del fronte del 'no' sono state incorporate come cambiamenti, aggiustamenti e precisazioni", ha spiegato l'Alto commissario per la pace, Sergio Jaramillo.