Cnbc: "A.d. JPMorgan possibile segretario al Tesoro dell'era Trump"

Lo staff di Donald Trump considera Jamie Dimon, a. d. di JPMorgan, come possibile candidato a segretario al Tesoro. Lo riporta la Cnbc secondo cui il manager, soprannominato il "maghetto" di Wall Street per il ruolo svolto nella crisi del 2008, era tra le possibili scelte dall'amministrazione Obama, sempre per la stessa posizione, ma poi il suo nome era stato scartato. Dimon ha criticato Hillary Clinton per le dure parole usate contro Wall Street.