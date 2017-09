Clima, Usa: "Ok accordo Parigi ma solo a condizioni più favorevoli"

La Casa Bianca ha precisato che "non c'è stato alcun cambiamento nella posizione degli Stati Uniti sull'accordo di Parigi" sul clima. "Come il presidente ha chiarito abbondantemente, gli Usa si ritireranno a meno che non possano rientrare con condizioni più favorevoli al nostro Paese", si legge in una nota. Alcuni media avevano ipotizzato un brusco dietrofront di Trump sul clima.