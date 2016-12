Cina, Zuckerberg dal governo per discutere del divieto d'uso di Facebook

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha incontrato Liu Yunshan, capo del Dipartimento della Propaganda cinese, per discutere del positivo ruolo che il suo social network può avere per la Cina e la comunità internazionale. Zuckerberg, giunto a Pechino per un partecipare a un Forum sull'economia, è da tempo impegnato in un tentativo di convincere il governo di Pechino ad allentare la rigida censura su Internet: obiettivo prioritario è la ricerca di una via per accedere al gigantesco mercato cinese, dove per ora il Facebook resta vietato.