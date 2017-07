Cina, Xi Jinping: nessuna tolleranza per azioni contro di noi

Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che non ci sarà alcuna tolleranza per azioni che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità di Hong Kong e della Cina. Nel suo discorso durante la cerimonia di giuramento per Carlie Lam, leader della regione semi-autonoma cinese, Xi a detto che Hong Kong deve fare di più per sostenere la sicurezza e aumentare l'educazione patriottica.