Cina, la Merkel chiede gesto umanitario per il dissidente Liu Xiaobo

Angela Merkel chiede alla Cina "un gesto umanitario" verso il dissidente Nobel per la Pace Liu Xiaobo, le cui condizioni di salute sono "critiche" a causa del cancro al fegato in stato avanzato. Il portavoce Steffen Seibert ha dichiarato che la cancelliera vorrebbe un "segnale per Liu e la sua famiglia", senza commentare l'ipotesi se il caso sia stato trattato nel bilaterale al G20 di Amburgo tra la Merkel e il presidente cinese Xi Jinping.