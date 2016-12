Cina, beccata con il marito della collega: donna denudata e picchiata in strada

14:57 - Una donna di 38 anni, Lin Yao Li, è stata denudata e picchiata selvaggiamente in strada a Puyange, nella parte orientale della Cina, dopo essere stata scoperta a letto con il marito di una collega. A mettere in atto il pestaggio sono state quattro donne che l'hanno attesa sulla via centrale della cittadina e l'hanno aggredita. La donna è stata ricoverata in ospedale.

Non è la prima volta che cose di questo tipo succedono in Cina: qualche settimana fa un episodio simile è accaduto nella città di Jinan, nella parte orientale del Paese. Vittima una ragazza presa di mira da tre donne che l'hanno spinta a terra, denudata e poi picchiata selvaggiamente. La scena è stata anche ripresa da un passante che poi ha pubblicato il filmato sul web.