Cile, ricoverato in ospedale ex presidente Lagos dopo caduta

L'ex presidente cileno Ricardo Lagos è stato ricoverato d'urgenza ieri sera in un ospedale di Santiago del Cile dopo una caduta che gli ha causato un trauma cranico. L'ex capo dello Stato (2000-2006) è stato ricoverato nella Clinica Alemana del quartiere di Vitacura, in condizioni definite stabili e apparentemente la sua vita non è in pericolo. In un tweet il figlio del leader politico socialista che ha 80 anni, ha rassicurato amici e conoscenti.