Cia teme un attacco dello Stato islamico in America

John Brennan, il numero uno della Cia, si dice "preoccupato" dalla possibilità che l'Isis stia pianificando negli Stati Uniti un attacco simile a quello all'aeroporto di Istanbul. In un'intervista, Brennan afferma: "Sono preoccupato per le capacità dell'Isis e per la sua determinazione a uccidere il maggior numero di persone. Sarei sorpreso se non stesse cercando di pianificare un attacco in America".