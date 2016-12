Chelsea Clinton diventa mamma e annuncia: è nata Charlotte

09:33 - Chelsea Clinton ha partorito una bambina, Charlotte. Lo ha annunciato su Twitter la stessa figlia di Bill e Hillary Clinton.

"Marc ed io siamo pieni di amore, stupore e gratitudine per la nascita di nostra figlia Charlotte", ha scritto sul suo account Twitter, alle 21.30 di ieri sera (le 3.30 del mattino in Italia), la figlia 34enne dell'ex presidente americano sposata dal 2010 con il banchiere Marc Mezvinsky.



Solo due giorni fa, in un'intervista alla Cnn, Bill Clinton aveva confessato di "essere fuori da sé dalla gioia" all'idea di diventare nonno. Chelsea e il marito avevano deciso di non sapere in anticipo il sesso del loro bambino. "Ci sono così pochi misteri al mondo la cui risposta, qualsiasi sia, è una bella risposta", aveva dichiarato Chelsea in proposito qualche settimana fa.