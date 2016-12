Charlotte, quarta notte di proteste: scatta il coprifuoco

I manifestanti sono scesi in piazza a Charlotte, negli Stati Uniti, per la quarta notte consecutiva dopo l'uccisione di Keith Lamont Scott, un afroamericano 43enne, da parte di un agente della polizia. Nella cittadina è scattato il coprifuoco. "Gli agenti hanno la discrezione di attuarlo - hanno spiegato le autorità locali -. Possono mettere in guardia chi lo viola o possono arrestarlo. Possono anche decidere di non farlo rispettare".