Cesare Battisti, accolto il suo ricorso: scarcerato dopo poche ore

06:24 - E' durato poche ore l'arresto di Cesare Battisti. L'ex terrorista rosso è stato liberato dalla polizia federale di San Paolo dopo che il Tribunale regionale federale ha accolto una richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale, Igor Sant'Anna Tamasauskas. "Il caso è stato risolto con celerità e giustizia è stata fatta" ha commentato quest'ultimo.

L'avvocato ha anche annunciato un'azione legale contro la giudice federale che aveva decretato l'espulsione del suo assistito: "Non compete a un giudice di primo grado decidere sulla sua espulsione", ha detto Tamasauskas.



L'ex militante dei Pac era stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia federale nella sua casa di Embu das Artes, nello stato di San Paolo. Al momento dell'arresto era in compagnia della moglie e della figlia. Battisti non ha opposto resistenza e non è stato ammanettato. La giudice federale Adverci Rates aveva decretato l'espulsione di Battisti, negandogli il rinnovo del permesso di soggiorno per essere entrato in Brasile con documenti falsi.