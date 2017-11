Catalogna, "Puigdemont non si presenterà ai giudici giovedì"

Carles Puigdemont non tornerà in Spagna nelle prossime settimane e di sicuro non andrà all'udienza di giovedì. Lo ha detto l'avvocato fiammingo del presidente destituito della Catalogna, Paul Bekaert. "Per come sono le cose ora non vedo le condizioni affinché torni nelle prossime settimane", ha detto Bekaert. Alla tv fiamminga Vrt Bekaert ha inoltre spiegato che lotteranno contro qualsiasi richiesta di estradizione arrivi dalla Spagna.