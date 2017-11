Catalogna, Tajani: Carles Puigdemont non è perseguitato politico

"Carles Puigdemont è giunto a Bruxelles da cittadino Ue, nel cuore dell'Europa. In quanto tale, gode di tutte le nostre libertà e garanzie, può viaggiare come e dove crede. Non è un perseguitato politico". Lo ha affermato il presidente dell'Europarlamento aggiungendo: "Non vive in dittature come la Corea del Nord o il Venezuela. Bensì viene da una grande democrazia, quale è quella spagnola". "Però ha violato sia le leggi catalane che quelle spagnole".

"Ha violato la Costituzione di un Paese democratico che fa parte dell'Unione europea. Stiamo a vedere, non sappiamo con precisione cosa Puigdemont intenda fare", ha spiegato Tajani al Corriere della Sera. "In ogni caso, restasse o optasse per il Belgio, toccherà a Bruxelles valutare la sua situazione".



Tajani non ritiene giusto un intervento delle istituzioni europee: "Se cresce un motivo di scontro tra Luca Zaia e il governo Gentiloni, oppure tra la Borgogna e Parigi, non sarebbe certo compito dell'Europa cercare di risolverlo. Si tratterebbe di affari interni italiani o francesi". E vede nella mossa di Madrid di indire subito nuove elezioni in Catalogna "un'ottima scelta, giusta e democratica. Lo stesso Puigdemont, se non verrà arrestato prima, ha in via di principio la libertà di candidarsi".



Anche se, secondo Tajani, non avrebbe possibilità di successo: "Lo abbiamo visto già ai risultati del referendum illegale, che non sono stati tanto buoni per gli indipendentisti. Al prossimo appuntamento potrebbero prendere meno del 36% dei voti".