Migliaia di persone sono scese in piazza de Colon e nella calle de Serrano a Madrid per manifestare il loro sostegno alla difesa dell'unità nazionale, della Costituzione e dello Stato di diritto. Il corteo ha sventolato bandiere della Spagna ed esposto cartelli con lo slogan "Parlem" ("Parliamo"). Manifestazioni analoghe, in reazione alla crisi politica legata al referendum sull'indipendenza in Catalogna, sono in corso in tanti altri Comuni spagnoli.

A organizzare la dimostrazione è stata la Fondazione per la difesa della nazione spagnola (Denaes). Tra i partecipanti figura anche il vicesegretario generale della comunicazione del Partito popolare spagnolo, Pablo Casado.



Intanto in mattinata le autorità spagnole hanno ordinato il dispiegamento delle forze speciali della polizia nelle infrastrutture strategiche in Catalogna, come l'aeroporto El Prat, in vista di una possibile dichiarazione d'indipendenza. Almeno 150 agenti del Gruppo di azione rapida della Guardia Civil sono intervenuti in un hangar dell'aeroporto di Barcellona, pronti a far fronte ai gruppi indipendentisti che minacciano di prenderne il controllo.