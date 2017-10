Catalogna, capo della polizia catalana interrogato per sedizione

Il capo della polizia catalana dei Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, e i presidenti delle grandi organizzazioni della società civile indipendentista Anc e Omnium, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, sono stati interrogati da un giudice spagnolo che li ha dichiarati indagati per "sedizione" per le manifestazioni pacifiche di Barcellona. Per tale reato in Spagna sono previste pene fino a 15 anni di carcere.