Catalogna, il Parlamento approva l'indipendenza | Rajoy destituisce Puigdemont e il governo di Barcellona

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale di Madrid contro la dichiarazione di indipendenza approvata oggi dal Parlamento di Barcellona chiedendo che venga dichiarata annullata e in un primo tempo sospesa in via cautelare. La consulta di Madrid ha sempre accolto tutti i ricorsi del governo spagnolo contro le istituzioni catalane.