Caso Theo, in centinaia in piazza a Parigi contro violenze polizia

Diverse centinaia di persone sono scese in piazza a Parigi, nel quartiere di Barbes-Rochechouart, non lontano da Montmartre, per protestare contro le violenze della polizia dopo il caso del giovane Theo. Il 22enne sarebbe stato brutalizzato con il manganello da una pattuglia della Police Nationale nella banlieue di Aulnay-sous-Bois. Proteste anche a Rouen, dove il raduno è però degenerato in tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine.