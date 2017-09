Caso Regeni, Alfano: "Ad ambasciatore mandato per scoprire verità"

"Ieri ho incontrato l'ambasciatore Cantini e ho firmato la lettera d'incarico con un mandato preciso: trovare la verità sul caso Regeni, non ci accontenteremo di meno della verità". A parlare è il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. Riguardo alle critiche mosse da D'Alema secondo cui il governo italiano avrebbe sacrificato la verità per gli interessi dell'Eni in Egitto, Alfano ha aggiunto: "Da un ex ministro degli Esteri è una tesi semplificata".