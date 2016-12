Caos Yemen, interrotti i colloqui di pace in corso in Kuwait

Le parti in conflitto in Yemen, riunite in Kuwait, non hanno fatto progressi nei negoziati diretti, che sono stati provvisoriamente sospesi. I difficili colloqui di pace, iniziati il 21 aprile sotto l'egida dell'Onu, coinvolgono i rappresentanti del governo, da una parte, e i rappresentanti dei ribelli sciiti Houthi e dei loro alleati, dall'altra, per tentare di mettere fine alla guerra in corso da un anno.