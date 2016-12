Caos politico in Gambia, il presidente non riconosce l'esito delle elezioni e "attacca" il leader della Liberia

E' ormai caos politico in Gambia, dopo che il presidente Yahya Jammeh, al potere da 22 anni, non ha riconosciuto i risultati delle elezioni del primo dicembre, in cui è stato sconfitto dal leader dell'opposizione Adama Barrow, e ha chiesto di procedere con una nuova consultazione elettorale. Tramonta, dunque, l'ipotesi di un cambio democratico alla guida del Paese, le cui autorità hanno anche negato l'ingresso all'aereo del presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf, sostenitore del passaggio di potere in Gambia.