Caos in Libia, razzi sull'aeroporto Mitiga di Tripoli

Razzi sono stati lanciati nella notte contro l'aeroporto di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. Nonostante non siano stati segnalati danni o vittime, un volo della Libyan Airlines è stato deviato sull'aeroporto di Misurata, a circa 200 chilometri dalla capitale. Stesso destino anche per gli aerei presenti nello scalo, che verranno tutti trasferiti. Mitiga era stato chiuso il 31 agosto per gli scontri fra milizie e aveva ripreso l'attività venerdì.