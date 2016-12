Bus Erasmus, autista: "Mi spiace, mi sono addormentato"

L'autista dell'autobus a bordo del quale viaggiavano gli studenti Erasmus, coinvolto nell'incidente in Catalogna, è indagato per 13 omicidi per "imprudenza". L'uomo, 63 anni, è ricoverato in terapia intensiva per una contusione polmonare. "Mi dispiace, mi sono addormentato", avrebbe detto ai soccorsi subito dopo l'incidente secondo il quotidiano "La Razon". Il governo catalano ha proclamato, per lunedì e martedì, due giorni di lutto.