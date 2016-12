Incidente bus, i sopravvissuti:"Due ore prima di essere portati in ospedale"

"Un inferno di lamiere" - "Non ricordo nulla, dormivo, mi sono svegliato per l'impatto - ricorda al quotidiano "Il Messaggero", Victor Manuel, studente messicano -. E' successo in un momento: ci siamo trovati in un inferno di lamiere, vedevo i miei compagni insanguinati che urlavano. C'è voluto almeno mezzora prima che i soccorsi arrivassero".



Tanti i ragazzi sotto shock - "Avrei potuto fare qualcosa per i miei amici", dice un giovane tedesco ricoverato all'ospedale Joan XXIII di Tarragona: insieme a lui anche un ragazzo italiano. Non parla, come molti dei ragazzi sopravvissuti sul quel pullman: ancora sotto shock non riescono a ricordare cosa sia successo in quei fatali istanti.