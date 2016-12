Burkini, sindaco francese rifiuta di ritirare il divieto

Il sindaco della cittadina francese di Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca, ha annunciato che non ritirerà il divieto anti burkini nonostante la sospensione del provvedimento decisa dal Consiglio di Stato francese. Il primo cittadino, che appartiene al partito di centrodestra Les Republicains, ha inoltre anticipato che al rientro in Parlamento presenterà una proposta di legge per vietare il burkini.