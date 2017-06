Brexit, Tusk: intesa su criteri per trasloco agenzie Ue da Londra

Trovato un accordo per stabilire le procedure e i criteri per il trasloco da Londra, dopo la conclusione della Brexit, dell'Ema (l'Agenzia Ue del farmaco) e dell'Eba (l'Agenzia per il controllo delle banche). Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk. Prima battaglia vinta dall'Italia che aveva chiesto una valutazione su criteri di merito (che potrebbero avvantaggiare Milano) e non esclusivamente su equilibri geopolitici.