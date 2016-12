Brexit, prima riunione tra i 27 ambasciatori Ue

Prima riunione dell'Ue a 27 a Bruxelles, dopo il sì all'uscita della Gran Bretagna. Gli ambasciatori-rappresentanti permanenti presso l'Unione europea di tutti i Paesi membri, tranne quello britannico, sono attualmente al lavoro nella sede del Consiglio europeo per preparare il vertice in programma martedì e mercoledì. "Un giorno triste per la cooperazione europea" è stato il commento su Twitter dell'ambasciatore svedese Andres Anhlid.