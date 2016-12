Brexit, Cameron: "Resto qualunque sia l'esito del voto"

Il premier britannico, David Cameron, ha annunciato che resterà alla guida del governo qualunque sia il risultato del referendum sulla Brexit. In un'intervista al Times nel giorno in cui dovrebbe riprendere la campagna elettorale dopo l'uccisione della deputata laburista Jo Cox, Cameron afferma che è lui la persona più adatta a guidare i negoziati con l'Ue in caso di vittoria del sì grazie alle sue "solide relazioni" con Bruxelles.

Nell'intervista, Cameron sottolinea che "sto semplicemente facendo il mio lavoro. Ho un ruolo molto chiaro per i britannici per servire come primo ministro in un governo conservatore, convocando un referendum".



E alla domanda se possa restare al suo posto nel caso di un voto favorevole all'uscita dalla Ue, Cameron replica: "Sì, penso sia molto importante che le carriere individuali dei singoli politici non vengano coinvolte in questa questione. Non sarà un verdetto su di me, qualunque sia il risultato. E' un verdetto sulla questione della permanenza britannica nell'Ue. Una questione che a me importa molto".