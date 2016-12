Brasile, Dilma Rousseff: "Vorrei essere ricevuta da Papa Francesco"

Dilma Rousseff, sospesa dopo l'approvazione dell'impeachment dalla carica di presidente del Brasile, vorrebbe ora essere ricevuta in Vaticano da Papa Francesco, per il quale ha "una immensa ammirazione". Tra i progetti dell'imminente futuro della Rousseff anche quello di viaggiare molto in Brasile e all'estero per "denunciare il golpe di cui sono vittima".