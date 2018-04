Brasile, bocciato l'ultimo ricorso in appello: Lula resta in carcere

Il Tribunale Regionale Federale 4 (Trf4) di Porto Alegre ha respinto un ricorso di appello presentato dagli avvocati di Luiz Inacio Lula da Silva contro la sentenza di secondo grado con cui ha confermato la colpevolezza dell'ex presidente, gia' condannato in primo grado a Curitiba per corruzione e riciclaggio. I tre magistrati del Trf4 hanno deciso all'unanimità che il ricorso - l'ultimo possibile in questo grado di giudizio - è irricevibile.