Bomba a New York, l'Fbi arresta cinque persone a un posto di blocco

Trump: "Attacchi dimostrano fallimento Obama-Clinton" - "Gli attacchi di sabato dimostrano che le fallite politiche di Obama e Hillary Clinton non ci terranno al sicuro! Io renderò l'America nuovamente sicura". Così attacca il candidato repubblicano Donald Trump su Twitter. "Sotto la leadership di Obama e Clinton, gli americani hanno sperimentato più attacchi in casa che vittorie all'estero. E' tempo di cambiare strategia", ha aggiunto.



Clinton: "Minaccia reale, ma non cediamo alla paura" - "Gli attacchi del weekend dimostrano che la minaccia è reale, ma lo è anche la nostra determinazione". Hillary Clinton lo ha detto commentando gli episodi di New York e del New Jersey. La candidata democratica alla Casa Bianca ha poi esortato gli americani "a essere vigili ma senza cedere alla paura", auspicando "controlli approfonditi" ma senza "farci distrarre dalla retorica anti-rifugiati".



Le autorità: "C'è un collegamento tra i due casi" - La conferma è arrivata anche dal dipartimento della Sicurezza interna Usa: tra la bomba di New York e gli esplosivi trovati in New Jersey "c'è un collegamento".



La polizia ha inviato un messaggio di allarme - Mentre la foto del 28enne Rahami rimbalzava da un capo all'altro del web e nelle televisioni di tutto il mondo, la polizia di New York ha inviato a milioni di residenti un messaggio di allarme sugli iPhone con la foto del ricercato: "Alto circa 1,70 metri, 90 chilogrammi di peso, capelli, occhi e barba castani". "L'Fbi sta eseguendo un mandato di perquisizione. Saranno qui per le prossime ore, per trovare qualsiasi prova possibile in relazione" agli ordigni, ha detto il sindaco di Elizabeth, Christian Bollwage.



I cinque arrestati bloccati a Brooklyn - Al nome di Rahami si è arrivati dopo l'arresto dei cinque uomini, fermati su un'auto a Brooklyn sulla Belt Parkway, una delle arterie che portano verso il principale scalo aereo di New York, il Jfk. Non è chiaro se la vettura si dirigesse proprio verso l'aeroporto oppure in direzione contraria verso il ponte di Verrazano, Staten Island e New Jersey.